(ek bilgi ve görüntülerle)- OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS DENETİMİ

* 39 ilçede ve 75 noktada 500 polisin katıldığı "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapılıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da polis okulların çevrelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı. Şüpheli görülen araç ve kişilerin de üzeri arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ile uygulama yapılan ilçelerde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri, Mobil Okul Timi ve Park Polisinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. 39 ilçede ve 75 noktada 500 polis katıldığı “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde arama yapıldı.

ÜMRANİYE'DE OKUL ÇEVRESİNDE DENETİM

Bu kapsamda Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresindeki bir bir internet kafedeki çocukları gören polis kimlik kontrolü yaptı. Çocukların yaşı 13'den büyük olduğu için polis uyarı yapıp ayrıldı. Okul çevrelerinde şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapan polis GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı. Şüpheli araçlar da durdurularak arandı.

EMNİYET KEMERLERİ KONTROL EDİLDİ

Fatih'te Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde polis ekipleri okul önlerinde yaptığı denetimde şüpheli görülen kişiler ile şüpheli araçları durdurarak aradı. Ekipler uygulamada yoldan geçen okul servis araçlarını da inceledi. Servislerde bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde GBT'si yapılanve evrakları sorgulanan şüphelilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

FATİH

-Okuldan görüntü

-Okulda blunan öğrenciler

-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi

-Şüpheli araçların incelenmesi

-Polis ekiplerinin okul servislerini incelemesi

-Okul servislerinde bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin kontrol edilmesi

-Genel ve detaylar

ÜMRANİYE (GEÇİLDİ)

-İş yerlerinde yapılan arama

-İnternet kafede kontrol

-Çocuklardan görüntü

-Polisin kimlik uygulaması

-Araçların aranması

-Şüpheli kişilere GBT yapılması

-Detaylar

23.03.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180323104