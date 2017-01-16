(ek bilgi ve görüntülerle)MUSEVİ İŞADAMI YALNIZ YAŞADIĞI CADDEBOSTAN'DAKİ EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

* CİNAYETİ İŞLEDİĞİ BELİRLENEN GÜRCÜ TEMİZLİKÇİ KADINLA KOCASI GÜRCÜSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN / İstanbul

72 yaşındaki iş adamı Jak Levi'yi Caddebostan'da yalnız yaşadığı evinde bıçaklayarak öldüren Gürcü uyruklu temizlikçi kadın Eka Vardanidze ve Gürcü kocası Shalva Tchurgulashvili Gürcistan'a kaçmak isterken Trabzon'da yakalandı.

Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemede odaların dağıtılmış olduğu, kasanın da alındığı görüldü. Cinayetin soygun amaçlı işlendiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine polis Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Çam Fıstığı sokakta bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan Musevi işadamının evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis içeride işadamının cesediyle karşılaştı. Levi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Odaları dağıtılmış haldeki dairenin koridorunda, banyosunda kan izine rastlanırken kanlı bir bıça da bulundu.

Şüpheler, eve ayda bir kez temizlik için gelen ve son olarak Cuma günü geldiği tespit edilen Gürcü kadın üzerinde yoğunlaştı. Şüpheli Shalva Tchurgulashvılı (43) ve eşi Eka Vardanidze (42) Trabzon'da gözaltına alındı. Gürcistan'a kaçmayı planlayan karı-koca İstanbul'a getiriliyor.

ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN SEVİLİYORDU

İş adamı Jak Levi'nin komşusu Levi'nin yalnız yaşadığını ve çevredekiler tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu söyledi.

Görüntü dökümü

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-Levi fotoğraf,

-Gürcü kadın ve kocası fotoğraf

-İş adamının oturduğu bina

-İş adamının komşusu ile röportaj

-Sokak

-Genel ve detay