(Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Zeki GÜNAL / İstanbul, ()

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 39 ilçe, 200 noktada şüpheli araç, kişi ve mekânlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.



POLİS ARAMA YAPTI

39 ilçe, 200 noktada 5 Bin polisin katılımıyla yapılan denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise denetim noktalarını havadan kontrol etti. Fatih'teki denetimlerde, taksinden indirilerek aranan yabancı uyruklu 1 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu Perşembe Pazarı'ndaki denetimlerde bir kişinin otomobilde kurusıkı tabanca bulundu. bu kişi gözaltına alınarak Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Durdurulan araçlar

-Araçlar ve kişilerin üzerinde yapılan aramalar

-Helikopterin denetimlere destek vermesi

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucu çıkan iki kişinin gözaltına alınması

-Bir araçtan çıkan kurusıkı tabanca

-Aracında kurusıkı çıkan kişi

-Polis helikopteri

-Genel ve detay görüntüler

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