(Ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA JANDARMA VE POLİSTEN ASAYİŞ UYGULAMASI

Haber - Kamera Murat DELİKLİTAŞ-İbrahim AKTÜRK-Ramazan EĞRİ-Taner YENER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

İstanbul'un 39 ilçesinde, 5 bin polis ve bin 35 jandarma ile birçok noktada asayiş denetimleri gerçkeleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın Huzur ve güven adı verilen ortak uygulamasında oluşturulan kontrol noktalarınde durdurulan araçlar aranırken içinde bulunanlar da kimlik kontrolünden geçirildi. Çeşitli mekanlarda aramalar ve kimlik kontrolü yapıldı. Kadıköy iskelesinde vapurdan inen vatandaşlar tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. Deniz polisinin de denizde tekneleri denetlediği uygulamada bir çok noktada polis helikopterleri de destek verdi.

Jandarma 52 kontrol noktasında, 16'sı kadın bin 35 personel, 2'si zırhlı 195 araç, 9 köpek ile katıldı. Alemdağ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı destek birliği olarak görev yaptı.

Jandarmanın Çerkezköy Gişeler'deki uygulaması, İçişlieri Bakanlığı'na 3 G teknolojisiyle canlı aktarıldı.

AYNI NOKTADA POLİS VE JANDARMADAN ORTAK DENETİM

Sarıyer Bahçeköy Kemerler Mevkii'nde polis ve jandarama ortak denetimde bulundu. Kurulan uygulama noktalarında kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Jandarmanın arama kurtarma, narkotik ve bomba arama uzmanı köpek de aramalara katıldı. Köpekler araç içi ve bagajlarda arama yaptı. Buradaki denetimlerde, durudurlarak Avcı adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, ön paspasın altına poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.



UYGULAMANIN POLİS BİLANÇOSU

Emniyet kaynalarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 26 bin 436 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 407 kişi gözaltına alındı. Durudurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 7 silah, 5 kurusıkı tabanca, 128 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 553 işyerinden 68 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 6 bin 605 araçtan 309'na işlem yapıldı. Denetlemer sonun da araç ve işyerlerine toplam 174 bin 308 lira para cezası uygulandı.

UYGULAMANIN JANDARMA BİLANÇOSU

Jandarmanın kaynaklarından alınan bilgiye göre de, jandarma ekiplerinin 10 ayrı noktada yaptıkları uygulamda, 3 bin 959 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken şüpheli 9 kişi ve aranan 11 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. 2 bin 284 araç kontrol edilirken 63 araç şoförüne 3 bin 3791 lira para cezası işlemi yapıldı. Aranan 1 araç ele geçirilirken 29 araç ise trafikten men edildi. Kontrol edilen umuma açık yerlerden 2 sine 2 bin 656 lira para cezası işlemi uygulandı. Yapılan aramalarda 2 ateşli silah, 1 kuru sıkı tabanca , 210 gram esrar ele geçirildi. Uygulama sırasında ayrıca kayıp bir çocuk da bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Çeşitli noktalardanJandaram ve polis ekipleri

-Polis ve jandarma ekiplerinin araçları durdurması

-Jandarma Özel Harekat timlerinin güvenlik önlemi

-Jandarmaya ait kameranın uygulamayı canlı olarak aktarması

-Özel eğitimli jandarma köpeğinin araçları araması

-Araçların durdurulması

-Bir otobüsün durdurulması

-Otobüsün içinde arama ve kimlik kontrolü

-Sürücülerle röportajlar

-Helikopterin havadan denetim yapması

-Kadıköy iskelede yapılan kimlik kontrolü

-Deniz polisinin teknelerde yaptığı kontroller

-Çeşitli mekanlarda yapılan arama ve kimlik kontrolleri

-Ele geçirilen malzemelerin sergisinden görüntüler

-Detay görüntüler

JANDARMA KAMERASI

-Narkotik köpeğinin arçataki araması

-Pasmap altında uyuşturucu bulması

-Ele geçen uyuşturucu