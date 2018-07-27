 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)- VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

  * Avcılar'da çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi bulundu.  *Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Avcılar'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren...

(ek bilgi ve görüntülerle geniş haber)- VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

 

* Avcılar'da çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi bulundu. 

*Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL
Avcılar'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren polisler bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polis olay yerinde inceleme başlattı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Binadan görüntü
-Cenazenin çıkarılması
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar