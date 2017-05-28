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(Ek bilgi ve görüntülerle Geniş haber) GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM SONA ERDİ

  Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL   İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatlerde Galatasaray Adası'nda imara aykırı olduğu belirtilen bazı bölüm ve eklentiler yıkıldı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay...

(Ek bilgi ve görüntülerle Geniş haber) GALATASARAY ADASI'NDA YIKIM SONA ERDİ

 

Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu sabah erken saatlerde Galatasaray Adası'nda imara aykırı olduğu belirtilen bazı bölüm ve eklentiler yıkıldı. Saat 05.00 sıralarında Galatarasay Adası'na Heybelida Çıkartma gemisiyle bir iş makinesi getirildi ve adanın  kapalı alanında yıkıma geçildi. Yıkım öncesi  adadaki restoran çalışanları malzemelerini, eşyalarını dışarıya çıkardı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkımda polis ve zabıta ekipleri ile deniz polisi de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat sonra iş makinesinde çıkan bir teknik arıza nedeniyle yıkıma ara verildi. Daha sonra yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi ve yeniden yıkıma geçildi. Saat 13.30'da ise yıkım tamamıyle sona erdi, getirilen 2 iş makinesi  gemiye yüklenerek götürüldü.


Görüntü dökümü:
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Adadan görüntü
İş makinelerinin gemiyle götürülmesi
Genel ve detaylar

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