(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)- D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1'İ POLİS, 3 YARALI

Cemil ÖZDEMİR-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen, kendisi de doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 112 görevlileri ile birlikte yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Kaza, 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi.

Kaza yerine kısa sürede 112 Acil yardım, trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı güzergahtan geçen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yaralılara yardımda bulundu. Araçta sıkışan bir çocuğu itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

EK GÖRÜNTÜ

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-Olay yeri

-Benli'nin görüntüsü

-Benli'nin ekiplere yardım etmesi

Görünü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polis ekipleri

-Araçların kaldırılışı

-Genel ve Detaylar

26.03.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190326005