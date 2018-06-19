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(ek bilgi ve görüntülerle)- BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE 14 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA AİT CESET BULUNDU 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Beylikdüzü sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el koyan polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu...

(ek bilgi ve görüntülerle)- BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE 14 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA AİT CESET BULUNDU 

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Beylikdüzü sahilinde cesedi bulunan 14 yaşındaki çocuğun silahla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el koyan polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 
Beylikdüzü Kavaklı sahilinde temizlik yapan belediye işçileri, cesedi farketti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Cesedin 14 yaşındaki Ahmet Özatlı'ya ait olduğu belirlendi. Özatlı'nın şakağından giren kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilirken cesedin altında bulunan silaha incelenmek üzere el konuldu. Cenaze yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Polisin incelemesi
-Cesedin görüntüsü
-Yakınlarının görüntüsü
-Detaylar
 

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