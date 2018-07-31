(ek bilgi ve görüntülerle) ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU SERASINA BASKIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Ataşehirde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcının talimatı üzerine serbest bırakılırken ev sahibi R.E ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Adliyeye sevk edilmesi

POLİS KAMERASI

-Uyuşturuculardan görüntü

-Sistemlerden görüntü

-Detaylar