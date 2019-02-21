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(ek bilgi ve görüntülerle) 'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.  Organize...

(ek bilgi ve görüntülerle) 'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()
'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı. Sever emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 'Arap Emrah' sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 

Ek görüntü
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-Arap Emrah'ın emniyetten çıkarılması

Görüntü dökümü
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-Arşiv görüntüler

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