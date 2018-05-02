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(ek bilgi ve görüntü) ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI 

  - Gözaltına alınanlardan 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı....

(ek bilgi ve görüntü) ÜMRANİYE'DE SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI 

 

- Gözaltına alınanlardan 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Ümraniye'de araç muayene istasyonunun yanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gözaltına alınanların üzerinde 4 tabanca 1 tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi.
Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Dudullu Araç Muayene İstasyonu yanında "muameleci" olarak bilinen iki grup arasında çıkan yangın söndürme tüpü satışından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenliği aldı. Yaralılar özel bir araçla Sancaktepe'de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 4 tabanca 1 pompalı tüfek 2 kılıç ve 1 bıçak ele geçirildi. kılıç, bıçak ve sopalar ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI SONRASI KAMERADA
Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahla binadan çıkması yer alırken bazı kişilerin kavgaya devam ettiği görülüyor. 


Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Ele geçirilenler

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
CEP TELEFONU (ÖZEL)
-Silahla binadan çıkan kişi
-Yaşanan tartışma
-Detaylar
-Polislerden görüntü
-Özel harekat polisleri
-Sağlık ekipleri 
-Yerdeki boş kovanlar
-Vatandaşlarla röportaj
-Gözaltına alınanlar 
-Kılıç, sopa ve bıçaktan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 
02.05.2018 - 14.11 Haber Kodu : 180502084
02.05.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180502090
02.05.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180502098
 

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