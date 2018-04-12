(ek bilgi ve fotoğrafla) MARMARAY'DA RAYLARA DÜŞEN GENCİN SON FOTOĞRAFI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşerek ölen kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu belirlendi. Gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda 18 yaşındaki Baha Güzeycan henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtilen Güzeycan hayatını kaybettiği belirlendi.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Güzeycan'ın arkadaşının olayla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Ek görüntü

-Gencin son fotoğrafı

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-İstasyondan görüntü

-Ambulans, polis ekipleri

-Duraktan görüntü

-Trenden görüntü

-Yolculardan görüntü

-Detaylar

12.04.2018 - 11.52 Haber Kodu : 180412053

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