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 (ek bilgi ve fotoğrafla) MARMARAY'DA RAYLARA DÜŞEN GENCİN SON FOTOĞRAFI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşerek ölen kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu belirlendi. Gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI  Olay...

 (ek bilgi ve fotoğrafla) MARMARAY'DA RAYLARA DÜŞEN GENCİN SON FOTOĞRAFI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşerek ölen kişinin 18 yaşındaki Baha Güzeycan olduğu belirlendi. Gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

DÜŞTÜ MÜ ATLADI MI 
Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda 18 yaşındaki Baha Güzeycan henüz bilinmeyen nedenle raylara düştü. İhbar üzerine  istasyona  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle  Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. 
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtilen Güzeycan hayatını kaybettiği belirlendi. 

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada gencin, istasyonda bir arkadaşı tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Güzeycan'ın arkadaşının olayla ilgili ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü
-Gencin son fotoğrafı

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-İstasyondan görüntü
-Ambulans, polis ekipleri
-Duraktan görüntü
-Trenden görüntü
-Yolculardan görüntü
-Detaylar

12.04.2018 - 11.52 Haber Kodu : 180412053
12.04.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180412068
12.04.2018 - 14.01 Haber Kodu : 180412111

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