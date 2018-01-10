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(ek bilgi ve fotoğrafla) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki kadını ezdi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, saat...

(ek bilgi ve fotoğrafla) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDA EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul
Beykoz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımdaki kadını ezdi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Kavacık yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Aksu'nun kullandığı 34 UY 9694 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce park halindeki 34 LC 305 plakalı araca çarptı, ardından kaldırımda bekleyen bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis sürücü Bilal Aksu'yu gözaltına aldı. 
Polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemeye çalışırken üzerinden çıkan cep telefonun 44 yaşındaki Emine Bilgili üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Araştırmada ezilerek ölen kadının Emine Bilgili olduğu tespit edilirken gözaltına alınan sürücü Bilal Aksu'nun polis merkezinizdeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Görgü tanığı ile röp
-Park halindeki araç sahibi ile röp
-Kaza yapan araç
-Kaza sonucu ölen kadının olay yerinde kalan ayakkabıları
-Olayın ardından çekilen cep telefonu görüntüsü
-Trafik polislerinin çalışması
-Ölen Emine Bilgili'nin fotoğrafı
-Genel ve Detay


 

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