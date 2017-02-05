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(EK)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM “FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARIÖ TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU

VATANDAŞIN HASTA ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞTU Başbakan Yıldırım konuşmasını bitirdikten sonra törene katılanlarla el sıkışarak selamlaştı. Bu sırada törene katılan bir vatandaş, Başbakan Yıldırım'dan hasta annesiyle telefonda görüşme...

(EK)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM “FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARIÖ TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU

VATANDAŞIN HASTA ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Başbakan Yıldırım konuşmasını bitirdikten sonra törene katılanlarla el sıkışarak selamlaştı. Bu sırada törene katılan bir vatandaş, Başbakan Yıldırım'dan hasta annesiyle telefonda görüşme ricasında bulundu. Vatandaşın ricasını kırmayan Başbakan Yıldırım, telefondaki hasta kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, törene katılan 4 çocuk babası ve özel halk otobüsü şoförü Rahmi Aslan isimli vatandaşın, kendisini evine davet teklifini de kabul etti. Aslan ailesinin Üsküdar'daki evine misafir olan Başbakan Binali Yıldırım, ailenin sorunlarını dinleyerek ilgili bakan ve belediye başkanlarına sorunların çözümüne ilişkin talimat verdi.

Ziyaretin sonunda Başbakan Binali Yıldırım ve Aslan ailesi toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakanın vatandaşlarla selamlaşması

-Başbakanın telefonda konuşması

-Detaylar

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