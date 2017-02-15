(ek, ailelerine gönderilen görüntüler)FİDYEYİ ALMALARINA RAĞMEN REHİNELERİ BIRAKMAMIŞLAR

Ali AKSOYER / İSTANBUL
Şüphelilerin çektirerek mağdurların ailelerine gönderdiği, mağdurların iyi olduklarını anlatan görüntüler.
Görüntü Dökümü:
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-Mağdurların Farsça konuştuğu görüntüler
Ali AKSOYER / İSTANBUL Şüphelilerin çektirerek mağdurların ailelerine gönderdiği, mağdurların iyi olduklarını anlatan görüntüler. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Mağdurların Farsça konuştuğu görüntüler
15 Şubat 2017 Çarşamba 16:36
Ali AKSOYER / İSTANBUL
Şüphelilerin çektirerek mağdurların ailelerine gönderdiği, mağdurların iyi olduklarını anlatan görüntüler.
Görüntü Dökümü:
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-Mağdurların Farsça konuştuğu görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:11
|07:50
|13:28
|16:23
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|20:16