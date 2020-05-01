Eğitim-İş Taksim'de 1 Mayıs çelengi

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'de çelenk koymalar devam ediyor.. Sabahın ilk saatlerinden DİSK Genel Başkanı ve beraberindeki 20 sendikacının gözaltına alınmasıın ardından diğer sendikalardan da Taksim'e gelip Atatürk Anıtı'ne çelenkler konuldu. Eğitim İŞ Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube yetkilileri yaptıkları çelenk koyma etkinliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sendika açıklamasında "1977 yılı 1 Mayıs'ında katledilen emekçileri kazancı yokuşunda andık, Atatürk anıtına çelengimizi bıraktık. Alın terinin değerinin bilindiği, emekçilerin insanca yaşam koşullarında var olduğu ve ürettiği bir Türkiye ve dünya dileğiyle.1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. #1MAYIS" denildi