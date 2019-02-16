Eğitim çalışanları ve sivil memurlardan basın açıklaması

TÜM Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ve Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, basın açıklaması yaparak, taleplerini dile getirdi.İzmir Caddesi'nde yapılan basın açıklamasına TEÇ- SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ve SİME- SEN Genel Başkanı Serdar Dursun ile sendika üyeleri katıldı. SİME- SEN Genel Başkanı Dursun, çalışanlara yönelik haksızlıkları dile getirmek için bir araya geldiklerini söyledi. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ise farklı bakanlıklarda faaliyet gösteren 7 sendika olarak kamu çalışanlarının hak ve adalet talebini dile getirmek için toplandıklarını belirterek, "Kamu çalışanlarının gönlünden geçenleri görünür kılmak için buradayız. Kamu çalışanlarının ortak sorunlarının çözümü için bir araya geldik. İdeolojik işveren sendikalarının kamu çalışanları üzerine örttüğü 'tepkisiz kal', 'eylemsiz kal' toprağını atmak için burdayız. Üvey evlat değiliz. 'Biz de varız' demek için buradayız ve eylemdeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplanan kalabalık

-Basın açıklaması

-Dövizler

Haber-Kamera: Selen YALAZ/ANKARA, ()