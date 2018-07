Ege'nin yapay cennetleri

DEVLET Su İşleri (DSİ) tarafından, tarımsal sulama, doğal hayatı koruma, içme suyu ihtiyacını karşılamak gibi amaçlarla yapılan çeşitli sulama projeleri, yeşilin maviyle buluştuğu, eşsiz manzaraya sahip yapay cenet görünümünde. İnsan eliyle yapıldığı ya da düzenlendiği kolay kolay anlaşılamayan, çevresi yeşilin her türünü içerisinde barındıran ormanlarla kaplı göller ve barajlar, kamp yapmak isteyen genç ve ailelere ev sahipliği yaparken doğanın sesiyle dinlenmek isteyenler için de kaçış durağı oluyor. Yatırımların havadan çekilen görüntülerinde, çevresi ormanlarla ya da ekili dikili tarım arazileriyle çevrili göllerin, suyun gücünü gözler önüne seren barajların ulaştıkları her yere yaşam götürdüğü görülüyor.

YAYLA HAVASI

İzmir'in Ödemiş ilçesini çevreleyen Bozdağlar'ın zirvesinde bulunan Gölcük Yaylası, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü gölüne de ev sahipliği yapıyor. Gölcük Gölü, etrafı çam ormanları ile kaplı yaylanın tam ortasında olduğundan, temiz ve sağlıklı yayla havası hem ruh hem beden için bulunmaz bir nimet haline geliyor. Bu yayla havasından faydalanmak isteyen, başta futbol takımları olmak üzere birçok spor kulübü, Gölcük Gölü kenarındaki otellerde konaklıyor. Bu otellerden biri de Cumhuriyet tarihinin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün 1934 yılında konakladığı tarihi bina. Yaklaşık 1100 metre rakıma sahip olan ve tektonik hareketlerle oluşan gölün derinliği ise ortalama 5 metre.

KARABURUN'A CAN SUYU VEREN BARAJ DİNGİNLİK VE HUZURUN ADRESİ

İzmir'in Karaburun ilçesindeki Bozköy'ün 4 kilometre güneyinde, Uzundere Çayı üzerine, gövdesi kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilen, kendisini çevreleyen zümrüt yeşili ormanla birlikte cenneti andıran Bozköy Barajı ise, birçok amaçla kullanılıyor. Yaklaşık 3 milyon 650 bin metreküp depolama hacmine sahip olan barajın gövde yüksekliği 37.50 metre. Karaburun ve çevresinde yılda 1 milyon 98 bin metreküp içme suyu sağlayacak barajdan tarımda da faydalanılıyor ve yaklaşık bin dekar araziye can suyu oluyor. Tarımsal üretime ve doğal hayata olan katkısının yanı sıra, barajın dinginlik ve huzur aşılayan görünümü görenleri kendisine hayran bırakıyor.

YEŞİL DENİZ İÇİNDE BADEMLİ BARAJI

Bazı kaynaklarda adı Pegasus Gölü olarak da geçen 2 bin yıl önce, göl ve gölü denizden ayıran azmak, zaman içinde yok oldu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfusu artırma girişimlerinin yanında, sıtma ile savaş maksadıyla yeni bir kanal açılarak Küçük Menderes nehrine bağlantı yapıldı. Belevi Gölü, Selçuk ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerinin yakınında bulunmasının talihsizliğini yaşasa da birçok kişi burayı da görmeden evine dönemiyor.

Ödemiş'te, yemyeşil çayırlarla kaplı bir vadiyi kendine yurt edinen Bademli Mahallesi, Küçük Menderes ovasını kuzeyden gören ve ırmağının aktığı ovadır. Temiz havasıyla meşhur bu vadide, yaklaşık 27 milyon TL'ye, Küçük Menderes Nehri'nin kollarından Pirinçci Çayı üzerine inşa edilen Bademli Barajı'nın, yeşilin her tonunu içerisinde barındıran ve giderek yükselen çevresi görülmeye değer.

BEYAZ ÖRTÜSÜNÜ GİYEN KARAKÖSE BARAJI

Karaburun'daki Balıklıova Mahallesi'nin 22 kilometre kuzeybatısında bulunan Camiboğazı Deresi üzerine inşa edilen Karareis Barajı, ülkenin turizm cenneti olan, hızla büyüyen ve içmesuyu ihtiyacı her yıl artan Çeşme'nin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, tarımsal alan ve doğal hayatın korunumu için gerekli olan suyu, turizm tesisleri ile yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılayacak. Sanayi denince, genelde akla doğanın kirletilmesi ve doğal yaşamın sekteye uğratılması gelir. Ancak Uşaklılar için durum böyle değil. Çünkü Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin sanayi suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla Derbent Mahallesi'nde inşa edilen Uzundere Göleti, eşsiz manzarasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Banaz ilçesindeki Karaköse Barajı'nda da durum farklı değil. Kar yağdığında, drone ile metrelerce yükseklikten çekilen fotoğraf ve videolarını izlemek bile bu barajın nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamaya yetiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Adala Regülatörü, Gediz Nehri'nin sularının, Adala ile Salihli arasında kalan tarımsal alanların su imkanına kavuşması için inşa edildi. Adala Köprüsü altında ve iki tarafında oluşturulan kapaklarla suyun kontrolü sağlanmakta ve kanallara belli programla su verilebilmektedir. Böylece Salihli Ovası'ndaki tarımsal alanlar su gereksinimlerini karşılamaktadır.



