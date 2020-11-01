Ege depreminde can kaybı 64'e yaralı sayısı 940'a yükseldi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve Türkiye'nin batısında Bodrum İstanbul arasında hissedilen depremde can kaybı artıylor. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında ölü saysı 64'e yükselirken yaralı sayısı 940'a çıktı.Yaralılardan 218'inin tedavisine hastanelerde devam edilirken, 8 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yıkılan 8 binada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İstanbul Büyükşenhir Belediyesi de İzmir'e destek olmak üzere arama kurtarma ekibi gönderdi. İBB ekiplerinin ihtiyacı olan vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşıladığı bildirildi.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.