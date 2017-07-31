Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'de yine deprem!
Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:39
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