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Edirne'de tutuklu Yunan askerler, yine tahliye edilmedi (2) - YENİ GÖRÜNTÜ

KARARDA YİNE YÖN VURGUSU Yunan askerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şöyle denildi: "Şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair...

Edirne'de tutuklu Yunan askerler, yine tahliye edilmedi (2) - YENİ GÖRÜNTÜ

KARARDA YİNE YÖN VURGUSU

Yunan askerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında şöyle denildi:

"Şüphelilerin üzerine atılı askeri yasak bölgelere girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit bir ikamet adreslerinin bulunmayışı ile yabancı ülke vatandaşı olmaları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunduğuna ilişkin kanaat, dijital materyaller konusunda incelemenin halen sürmesi nedeniyle atılı suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu değerlendirilmiş, şüphelilerin üzerlerine atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması da dikkate alındığında mesleği askerlik alan kişilerde bulunması gerekli asgari yön tayin bilgisi nedeniyle suç şüphesinin kuvvetlenmesi, atılı suçun kanunda ön görülen cezanın alt sınırının 2 yıl oluşu da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve koruma tedbirlerinden umulan faydanın adlı kontrol hükümleri ile sağlanamayacağı değerlendirilerek, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından  Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin kabulüne, şüphelilerin tutukluluk hallerini devamına."

Kararın ardından Yunan askerleri sıkı güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Jandarma araçları, askerler
Yunan askerlerin getirilişi
Yunan askerlerden detaylar
Yunan askerlerin araçlara bindirilmesi
Araçların hareket etmesi
Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE, ()

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