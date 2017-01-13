- ECZACI SİLAHLI SOYGUNCUYU KAPI ÖNÜNE ATINCA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLUYORDU



- PENDİK'TE NÖBETÇİ ECZANEYE SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

* Pendik'te bulunan nöbetçi bir eczaneyi soymaya çalışan maskeli ve silahlı soyguncu, eczacı tarafından yaka paça kapı önüne atılınca ateş açtı

* Kurşunların hedefi olmaktan kıl payı kurtulan eczacı ile soyguncu arasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Olay geçtiğimiz önceki gün Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede meydana geldi. Eczaneye giren kimliği henüz belirsiz bir kişi, işyeri sahibi Taner Doğan'dan para istedi. Yerinden kalkan Doğan, soyguncuyu yaka paça dışarıya attı. Doğan kapıyı kapatırken soygun girişiminde bulunan kişi ateş açtı. Kurşunlar eczanenin camına isabet ederken soyguncu hızla kaçtı. Olay yerine gelen polis, eczanede inceleme yaptı. Polis, kaçan soyguncuyu arıyor.

SİLAHLI SOYGUNCUYA DİRENDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan i Taner Doğan "Yaptığının aslında doğru bir hareket olup olmadığın bilmiyorum. Ağzı burnu bereyle atkıyla kapalı vaziyette eczanemize geldi. Kasadakileri vermemi söyledi. Ben o anda bir şekilde kasadakileri vermemeye karar verdim. Ve anında hareket edip şahsı dışarıya attım. Aslında doğru bir hareket değil onu kabul ediyorum. Neticesinde de kişiyi dışarıya çıkardık. Dışarıdan içeriye ateş açtı. 2 el ateş açtı. Tam o sırada ben kapıyı yeni kapatmıştım. Yalnız olduğum anda geldi" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Soyguncunun içeri girmesi

-Silahını çekmesi

-Eczane çalışanın ile soyguncunun boğuşması

-Soyguncunun ateş etmesi

-Kaçması

-Eczaneden görüntü

-Eczanedeki kurşun izleri

-Taner Doğan ile röp

Olay günü çekilen görüntüler