EBRU GÜNDEŞ, İMARA AYKIRILIK DAVASINDA BERAAT ETTİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()

Beykoz Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkında beraat kararı verildi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretine istinaden re'sen celse açılarak suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.

Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Hakkı Süha Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.

GÜNDEŞ'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN TADİLATLA İLGİLİ HİÇİR EMRİ OLMAMIŞTIR

Ebru Gündeş'in Avukatı Begüm Gürel, müvekkiline ilişkin ekte sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere müvekkilimin tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek, "Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır" dedi.

'RIZA ADINA KREDİ ÇIKMADI MÜVEKKİLİM ADINA ÇIKTI'

Avukat Gürel, "Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dönemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi halde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) dahil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Hakkı Süha Gökdemir, "Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" dedi.

EBRU GÜNDEŞ BERAAT ETTİ DİĞER SANIK 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanık Ebru Gündeş'in beraatine karar verdi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, Rıza Sarraf adına olan yalıda yapılan tadilata ilişkin imzası bulunmadığı gerekçesi ile beraat ederken, Ebru Gündeş Sarraf adına kayıtlı yalıda yapılan tadilat nedeni ile ceza aldı. Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’naö aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

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