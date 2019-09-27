(Düzelterek yeniden) ŞİŞLİ'DE BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ (1) 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Şişli 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Apartmanın görüntüsü

-Balkonun görüntüsü

-Genel ve detaylar