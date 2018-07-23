(DÜZELTEREK YENİDEN) SICAK HAVA BUNALTTI, SICAKLIK 33 DERECEYİ GÖRDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti. İstanbul'da hava sıcaklığı 13.00 sıralarında 33 dereceyi gördü.

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelenler, İstanbul Boğazı Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar. Sarayburnu'nda benzer görüntüler oluştu. Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.

Görüntü dökümü:

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-Okmeydanı'ndaki termometre ve saatten görüntü

-Taksim Meydanı'nda kuşların serinlemesi

-Şemsiye ile yürüyen turistler

-Gezi Parkı'nda yatanlar

-İstinye ve Bebek Sahili'nde denize girenler

-Sarayburnu'nda denize girenler

-Güneşlenen vatandaşlar

-Sahilden detaylar

-Genel ve detaylar