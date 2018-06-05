  (Düzelterek Yeniden ÖZEL) -  GÖRÜNTÜLERDEKİ 'DRİFT'Çİ MAGANDALAR YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da drift yaparak tehlike saçan 2 sürücü yakalandı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Kartal'da 'drift' adı verilen tehlikeli gösteriyi yaparak ilerleyen 2 otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden drift yapan araçların plakası tespit edilerek sürücüler Abdullah Güzelgün ile Adem Dengiz, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPLAM 472 TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan iki sürücü polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Sürücülere "tehlikeli araç kullanmak" suçundan 236'şar lira trafik cezası kesilirken ehliyetlerine geçici olarak el konuldu. Sürücülerin ehliyetlerini geri alması için “akıl sağlığı" raporu almaları gerektiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyadaki drift görüntüleri

-Sürücülerin polisler arasındaki görüntüsü

