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(düzelterek yeniden) OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI SONRASI BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıktı. Kavgada bir yolcu bıçakla yaralanırken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. Olay...

(düzelterek yeniden) OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI SONRASI BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-
Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıktı. Kavgada bir yolcu bıçakla yaralanırken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.
Olay saat 09.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 tacizci olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.  Otobüs sürücüsü Erhan Özyuva “İçeride herhalde bir bayanı taciz etmişlerdi. Bununla ilgili bir olay yaşandı. Olayın büyük bölümü kapıları açtıktan sonra durakta meydana geldi. Bir kişi bıçaklandı diğer erkek arkadaşlar bayanı korumak amaçlı oldu sanırsam" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
-Otobüsten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Sürücü ile röportaj
-Çevredeki vatandaşlarla röportaj
-Yerdeki bıçak ve tornavida
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler 

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