Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (EK)

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU
Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, bu sırada Olcay Bak'ın da otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Jandarma ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü
Savcının inceleme yaparken görüntüsü ve detaylar
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ