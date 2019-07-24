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Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Düzce Valiliği yaptığı açıklamada, Düzce'nin Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Düzce Valiliği...

Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Düzce Valiliği yaptığı açıklamada, Düzce'nin Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Düzce'de geçen Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Düzce Valiliği selden etkilenen bölgenin Afet Bölgesi, selden zarar gören vatandaşların da 'Afetzede' ilan edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

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