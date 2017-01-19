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DÜŞEN UÇAKTAKİ MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ (2)

Enver Alas, İstanbul / Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yolları Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı....

DÜŞEN UÇAKTAKİ MÜRETTEBATIN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ (2)



Enver Alas, İstanbul /

Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yolları Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.

Tabutların, askeri cenaze araçlarına sığmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracı istendi. Gelen cenaze araçlarına tabutlar tören mangası tarafından konuldu. Cenazeler konvoy halinde Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülürken, ikindi vakti burada tören düzenleneceği belirtildi.

görüntü Dökümü

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-Askeri cenaze araçlarının bekleyişi

-Cenaze aracının ölçüsnün alınması

-Tabutların askerler tarafından taşınması

-Cenaze araçlarına yüklenmesi

-Konvoyun hareket etmesi

-Genel ve detaylar

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