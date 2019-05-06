Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha...
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...

Durmayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis şehit oldu

Ankara'da, trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru Metin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit...

Durmayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis şehit oldu

Ankara'da, trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polis memuru Mevlüt Metin'e (55) çarptı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memuru Metin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Esenboğa Havalimanı yolu üzerine meydana geldi. Oluşturlan kontrol noktasında görevli trafik polisleri, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EF 1423 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmak istedi. Hızla ilerleyen otomobil, kontrol noktasında görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı. Ağır yaralanan Metin'e ilk müdahaleyi, olay anında yoldan geçen bir doktor yaptı.

Polis memuru daha sonra çağrılan ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak  yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Meslektaşları, acı haberle gözyaşı döktü.

Kaçan sürücü ise Pursaklar Kültür Merkezi önünde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak, yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü
-Uygulama noktası
-Ambulans
-Polislerden görüntü
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328