DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İÇİN KOŞTULAR

Haber-Kamera: Arzu KAYA, İstanbul

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'Kadınlar Koşusu' düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e onlarca kadınlar kilometrelerce koştu.

"DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İYİLİKLER GETİRSİN"

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. işbirliği ile Hasköy Sahili'nde başlangıcı yapılan Kadınlar Koşusu'na genç-yaşlı çok sayıda kadın katıldı. Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan günün güzel ve enerjik olduğunu belirterek, "Baharın ilk günlerinde bu etkinlik bizlere heyecan verdi. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile sizin gününüzü kutlamak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iyilikler, güzellikler getirsin. Bu katılım, bu coşku beni de cesaretlendirdi. Her sene bunu mutlaka yapalım" dedi.

KADINLARA MADALYA VERİLDİ

Hasköy Sahil 'deki etkinlik alanında ısınma hareketlerinden sonra başlayan koşu, Alibeyköy istikametine doğru devam ederek başladığı noktada son buldu. Etkinliğe katılıp 3 kilometre boyu koşan kadınlar sporun güzel olduğunu ve etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti. Parkuru koşarak veya yürüyerek tamamlayan kadınlara etkinlik sonunda günün anısına madalya takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadınların toplu olarak ısınma hareketleri

-Belediye Başkanı Demircan'ın konuşması

-Koşunun başlaması

-Kadınların koşması ve yürümesi

-Madalya takılması

-Genel ve detaylar