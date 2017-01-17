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DÜNYA DHA GÖRÜNTÜLERİYLE TAKİP ETTİ

İstanbul Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un yakalanması sadece Türk basınında değil, dünya basınında flaş haber olarak duyuruldu. Dünyanın en büyük haber organları, terörist Masharipov'un yakalandığı operasyonun görüntülerini...

DÜNYA DHA GÖRÜNTÜLERİYLE TAKİP ETTİ

İstanbul

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un yakalanması sadece Türk basınında değil, dünya basınında flaş haber olarak duyuruldu. Dünyanın en büyük haber organları, terörist Masharipov'un yakalandığı operasyonun görüntülerini Doğan Haber Ajansı'nın özel olarak çektiği görüntülerle izleyicilere aktardı.

Türkiye ve çevresindeki olayları “doğru ama hızlı habercilik" ilkesi çerçevesinde abonelerine ileten , dün gece de muhabirinden kameramanına, editöründen yöneticisine Esenyurt Operasyonu'nu adım adım izledi. Türk polisinin uluslararası çapta yankı yaratan operasyonu yaptığı bölgeden ilk görüntüleri özel olarak çeken ekibi o dakikalarda haberi görüntülerle geçen ilk ve tek haber ajansı oldu. ekibinin görüntüleri dünya çapında yüzlerce basın organı tarafından yayınlandı.

ile yakın işbirliği yapan APTN haber ajansı “İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor" cümlesiyle haberi sundu.

AP gibi ile yakın çalışmayı tercih eden uluslararası haber ajansı Reuters da 'Gece kulübü saldırganı yakalandı" diye haberi duyurdu, yılbaşındaki saldırıyı DEAŞ'ın (IŞİD) üstlendiğini hatırlattı.

BBC 'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı" başlığını kullandı, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini aktardı.

CNN, “İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı" başlığını kullandı. Zaman zaman Türk medyasından da alıntılar yapan Al Jazeera English, The Guardian, Russia Today, ABC, CBS, Mirror, The New York Times, Daily Telegraph, Sky News, The Sun ve yüzlerce yayın kuruluşu Reina katliamcısıyla ilgili haberi yayınladılar.

Görüntü Dökümü

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- vali'nin açıklaması cnn int kaydı

- operasyonda gözaltı

- kadın şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

 

 

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