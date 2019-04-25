DUMANKAYA İNŞAAT MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,()

FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Dumankaya İnşaattan, yapım aşamasındaki projelerden daire alan vatandaşlar, 3 yıl geçmesine rağmen dairelerinin teslim edilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Dumankaya İnşaat mağduru bir grup, Mecidiyeköy Esentepe'de bulunan TMSF binası önünde saat 11.00'da bir araya geldi. Parasını ödedikleri evlerinin kendilerine verilmesini talep eden mağdurlar, 'TMSF Evlerimizi Teslim Et' ve 'Dumankaya Mağduriyeti TMSF Mağduriyetine Dönüştü' yazılı pankart açtı.

Protesto eylemlerine bir süre düdük çalarak devam eden mağdurlar adına konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar sıradan müteahhit tarafından dolandırılanlar değil farkı var biliyoruz. Türkiye'de özellikle binlerce insan ev sahibi olayım derken dolandırıldı. Ama burada bir fark var. FETÖ mağduru oldular. Ne acı ki TMSF eliyle mağdur edildiler. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde müteahhit firmaya devlet el koydu ve mahkeme de aynı yıl bunun TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Fakat 2 buçuk yıldır çivi çakılmıyor. Çivi çakılmayan bu binalar milli servet. İnsanlar ev sahibi olacağız derken dert sahibi oldular. Bir kısmı hastalandı. Paralarını ödediler ama evlerine kavuşamadılar. Devlet bu insanları korumalıdır" diye konuştu.

Avukat Abdullah Özdemir ise "Burada 3 bin 50 aile adına açıklama yapıyoruz. Kişi sayısı olarak 10 binlerce insan demektir. 2016 yılından bu yana hiçbir inşaat faaliyeti yapılamamaktadır. Biz bu mağduriyeti dile getirmek için burada toplandık" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Mağdurların TMSF binası önünde toplanması

-Mağdurların düdük çalarak protesto etmesi

-Mağdurların pankart açması

-Mağdurların bir TMSF yetkilisiyle görüşmesi

-Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklaması

-Mağdurların avukatı Abdullah Özdemir'in açıklaması

-Genel ve detaylar