Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Düğünde silahla vurulma anı kamerada

KÜTAHYA'da sünnet düğününde oyun oynarken pompalı tüfekle havaya ateş eden Sefa Elçi (18), yanında bulunan Süleyman D.'nin silahıyla yaptığı atışta başından vurularak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye...

Düğünde silahla vurulma anı kamerada
KÜTAHYA'da sünnet düğününde oyun oynarken pompalı tüfekle havaya ateş eden Sefa Elçi (18), yanında bulunan Süleyman D.'nin silahıyla yaptığı atışta başından vurularak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Halil İbrahim Algın'ın oğulları Samet ve Talha'nın sünneti için düzenlenen düğünde bir grup genç, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Sefa Elçi de elindeki pompalıyla havaya ateş ettiği sırada yanındaki Süleyman B.'nin silahını ateşlenmesiyle başından vuruldu. Düğüne katılan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda pompalı tüfekle vurulan Sefa Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri Süleyman D.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:
-Cep telefonu görüntüsünde oyun oynarken havaya ateş edenlerin,
-Sefa Elçi'nin vurulma anının görüntüsü bulunuyor.)

haber-Kamera: KÜTAHYA/
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325