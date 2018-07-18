Düğünde dolarlar havada uçuştu, davetliler takı yarışına girdi

ŞANLIURFA'da, mimar Cihan Küçükbayrak ile akrabası Kübra Küçükbayrak'ın düğününde dolarlar havaya saçılırken, davetliler takı takma yarışına girdi.

Mimar Cihan Küçükbayrak, akrabası Kübra Küçükbayrak'la düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Kentteki bir düğün salonunda yapılan 2 bin kişinin katıldığı düğünde şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, piste çıkan çiftin başına dolar yağdırdı. Daha sonra da takı takma yarışına giren davetlilerin taktığı altınlar, gelinin üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu.

Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Küçükbayrak çiftinin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kıydı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salona gelen gelin ve damat

- Düğünde halay çekenler

- Düğünde dolarların atılması

- Gelin ve damadın nikahları kıyılması

- Gelin ve damada takı takanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-)

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