Düğün konvoyunda 'drift' tepki aldı

TRABZON’da düğün konvoyunda 'drift' olarak adlandırılan, sürücüsünün aracı kaydırma hareketleri yapmasına dair görüntüler, tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler üzerine, sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Kentte, Beşirli Mahallesi ve Akyazı mevkiindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda düğün konvoyun önünde yer alan modifiyeli otomobilin sürücüsü, drift yaptı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren konvoyun görüntüleri de cep telefonu kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde aynı otomobilin karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çevresinde ve bazı bağlantı yol güzergahında drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu gözlendi. Sosyal medyada bazı takipçiler de tepki koyduğu görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u da etiketleyerek paylaştı, sürücün yakalanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, ()-