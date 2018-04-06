 - DUDULLU METRO TRAFO MERKEZİNDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Yangından görüntü -İtfaiyenin müdahalesi
06 Nisan 2018 Cuma 13:12
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL
Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
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