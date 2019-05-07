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DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir" dedi. DSP Genel Başkanı Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul...

DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Aksakal, YSK'nın gerekçeli kararını detaylarıyla henüz görmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak kısa kararda belirtilen sadece büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını daha da yok etmiştir. Zira kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurullar ilçe seçimlerini de gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı."

DSP lideri Aksakal, İstanbul'da 39 ilçedeki seçimlerin yenilenmesi gerektiğini belirterek, "Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir" dedi.

ANKARA, () 

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