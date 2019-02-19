DÖVİZ BÜROSUNA HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA 

Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İSTANBUL,()

Fatih'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta 05.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden ulaşılan Moldova uyruklu şüpheli A.U'yu (25) Fatih'te kullandığı araçta yakaladı.

Araçta yapılan aramada 2 cam vantuzu, 3 levye, demir kesme makası, 2 tornavida, çekiç ve pense ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri merdivenl tırmandıktan sonra, kepenklerini açtıkları görülüyor. İş yerindeki bankoya geçmek için kapıyı ve camı kırmaya çalıştıkları, başaramayıp kaçma anları görüntülere yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri