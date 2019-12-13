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DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, - DÖNERLERE ucuz yağ hilesi iddiasının ardından, dönercilerin kalan dönerleri, ertesi güne kullanması gündemde. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, "Hızlı satılan bir saatte ertesi günden kalan...

GÜNDEM 13.12.2019, 13:24
DÖNER TARTIŞMASI SÜRÜYOR…KALAN DÖNERİN KULLANILMASI TEHLİKE SAÇIYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, - DÖNERLERE ucuz yağ hilesi iddiasının ardından, dönercilerin kalan dönerleri, ertesi güne kullanması gündemde. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci, "Hızlı satılan bir saatte ertesi günden kalan döneri harmanlayıp verirse vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez" diye konuştu.
Son dönemlerde tavuk ve et döner yapılan hilelerle gündemde. Şimdi de dönercilerin satılmayan döneri ertesi gün yeni dönerle karıştırarak satması konuşuluyor. Gıda Mühendisi Fuat Tekneci kalan dönerin ertesi dün satılmasının çok riskli olduğunu belirterek, "Tavuk etinden yapılan dönerin ertesi güne kalması ve değerlendirilmesi, kırmızı ete oranla daha riskli. Aynı gün içerisinde tüketilmesini öneriyoruz. Kırmızı ette en fazla midenizi bozarsınız ancak, beyaz ette daha sıkıntılı bir sürece gider. Döneri kesti, baton olarak kaldı diyelim. Şişle beraber kalan kısmı dondurucuya atıp kullananlar var. Bu çok riskli. Çünkü yüzey sıcak, orta kısım soğuk. Bakteri üreme riski çok yüksek. Eğer ertesi güne kullanılacaksa, önerimiz kalan kısmı pişirerek kessinler, kesilen döneri soğutup soğuk odada muhafaza edip ertesi gün ayrıca tüketsinler. Ancak yeni dönere karıştırmasınlar. Ancak olması gereken aynı gün içerisinde tüketilmesi" dedi.

"VATANDAŞ AYIRT EDEMEZ"
Tekneci, vatandaşların eski dönerin  kullanılıp kullanılmadığını ayırt edemediklerini ancak endüstriyel dönerlerin anlaşılabildiğini ve daha güvenilir olduğunu ifade etti. Tekneci, "Tadında bir bozulma durumu yoksa, vatandaşlar yiyerek ayırt edemez. Ancak satıcılar hızlı satılan bir saatte ertesi günden kalan döneri harmanlayıp verirse vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez. Halen kendisi eti alıp büfesi ya da restoranında bunu hazırlayıp takanlar var. Bir de endüstriyel olarak fabrika ortamında soğuk zincirle satanlar var. Endüstriyel ürünlerde Tarım Bakanlığının denetimi var. Türk Gıda Kodeksine göre bunların denetimi daha rahat yapılabiliyor. Kendisi döner yapan yerlerde genelde denetimler yapılmıyor. Bu nedenle burada risk daha fazla. Eğer döner şişi kılıç şeklindeyse bu eti kesinlikle kendisi yapmıştır. Genellikle endüstriyel üretimlerde dikdörtgen şekilde döner şişine takılır. Bunlar fabrika ortamında, soğuk zincir kırılmadan üretilen endüstriyel üretimlerdir. Vatandaşların bunları tüketmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜSÜNDEN BELLİ OLUR ZATEN, SİYAHLAŞIYOR" 
Döner ustası Gencay Çanak ise ertesi güne kullanılan dönerlerde tavuk etinin çok tehlikeli olduğunu dile getirdi. Çanak, “7/24 açık olan yerlerde bu olmaz. Genellikle kalmıyor. Tavuğu kullanamaz ama eti kullanabilir. Altına eski döneri, üstüne de yeni döneri ilave yapıyorlar. Ailemle bir yere çıktığım zaman görüyorum. Bunu ben dönerci olduğum için anlıyorum ama anlamayanlar var tabii. Görüntüsünden belli olur zaten, siyahlaşıyor. Kendi evinde yaptığın yemek bile ertesi gün aynı olmuyor. Ette olabilir ama tavukta kesinlikle olmaması lazım. Çünkü çok çabuk bakteri üretebilir. İnsan sağlığına direkt tehlikesi var. Bence etik değil. Satabileceğin kadar asmalısın bu işin kuralı bu. Sattıkça yenisini tak zor bir şey değil" dedi.
Vatandaşlardan Selahi Yaşar, “Muhakkak bildiğim yerden almaya çalışırım. Dönerin tazeliğine bakarım. Sürekli aldığım yerlerden almaya çalışırım. Başka yere geldiğim zaman da bilen kişiyle giderim" diye konuştu. Nergis Gedik ise “Ucuz dönerleri yememeye çalışıyorum. 10 liradan düşük fiyatta döner yenilmemesi gerektiği ile ilgili bir haber okumuştum. Ondan sonra daha yüksek fiyatlı ve kaliteli yerlerden yemeye özen gösteriyorum. Tavuğuna güvenemiyorum, daha iyi yerlerden yemeye çalışıyorum" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü
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-Döner detayları
-Gıda Müh. Fuat Tekneci röp
-Döner ustası ile röp
-Vatandaş röp
-Genel ve detay
  


 

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