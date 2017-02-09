DOMUZBAĞI CİNAYETİNDE KARAR ÇIKTI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Şişli'de, hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.

Şişli'deki evlerine giren hırsızlar tarafından Hagop Demirci'nin domuz bağı yöntemi ile bağlanarak öldürülmesine, eşi Seta Ayda Demirci'nin de yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan ile 6 tutuksuz sanık katıldı. 3 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

ÖLDÜRME AMAÇLARI YOKMUŞ

Duruşmada söz alan Demirci ailesinin avukatı Mehmet Oral, tutuklu sanıkların kasten öldürme suçundan, diğer tutuksuz sanıkların da yardım etme suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Daha sonra son sözleri sorulan tutuklu sanıklar, amaçlarının sadece hırsızlık yapmak olduğunu belirterek, Hagop Demirci'yi öldürmek amacıyla bağlamadıklarını savundu.

3'ER KEZ MÜEBBET VE 25 YIL 3 AY 10 gün HAPİS CEZASI

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan'nın, "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, bu üç sanığın, Seta Ayda Demirci'yi yaralaması gerekçesiyle, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, "Silahlı yağma" suçundan 10 yıl, "Mala zarar verme" suçundan ise 3 ay 10 günlük hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

9 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, diğer 9 sanık hakkında istenen "Yağmaya yardım etme", "Suçluyu kayırma", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ise, yeteri derecede şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerin elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

200 BİN DOLAR, 288 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

İddianamede, uzun yıllar kuyumculuk yapan Hagop Demirci'nin eşi Seta Ayda Demirci ile Şişli'deki evinde daha önce temizlikçilik yapmış olan diğer şüpheliler Arevhat Stephanyan ve Amalya Sukıasyan'nın yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğunu öğrendikleri, bu bilgiyi öğrenen 3 sanığın da 6 Şubat 2016 günü saat 04.00 sıralarında firari şüpheli Hmayak Hovhannisyan'ın kullandığı kiralık araçla Şişli'deki eve geldikleri, yüzlerine maske takarak eve girdikleri belirtildi. Sanıkların maktül Hagop Demirci ile mağdur Seta Ayda Demirci'yi domuz bağı yöntemiyle bağladıkları, kasadaki yaklaşık 200 bin dolar para ile toplam değeri 258 bin TL olan ziynet eşyasını alarak binayı terk ettiği anlatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin mağdur Sate Ayda Demirci'nin bilincini açık halde, maktul Hagop Demirci'nin ise baş kısmını morarmış halde bulduğu anlatılarak, Hagop Demirci'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanıklar Aram, Artur ve Serge'nin paranın bir kısmını aldığı, büyük bölümünü ise firari sanık Hmayak'ın aldığı, ve olaydan sonra Ermenistan'a kaçtığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, tutuklu 3 sanığın "Kasten öldürmek", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Yağma", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Mala zarar verme" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 24 yıl dörder aydan 41'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasına, diğer sanıkların ise "Yağmaya yardım etme", "Suçluyu kayırma", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 ay ile 20'şer yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.