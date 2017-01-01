Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'a brifing verdikleri öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
DOLMABAHÇE BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEKİ TOPLANTI SONA ERDİ
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona...
01 Ocak 2017 Pazar 14:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.