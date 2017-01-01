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DOLMABAHÇE BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEKİ TOPLANTI SONA ERDİ

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona...

DOLMABAHÇE BAŞBAKANLIK OFİSİ'NDEKİ TOPLANTI SONA ERDİ

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantı sona erdi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'a brifing verdikleri öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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