Doktor, 4 saat süren ameliyatı kırık ayakla tamamladı



ANKARA'da, trafik kazasında bacağı kırılan hastayı ameliyata hazırlarken sağ ayak bileği burkularak kırılan Filistinli Ortopedi Doktoru Jihad Hajouj (27), 4 saat süren ameliyatı acı çekerek tamamladı. Ameliyatın ardından tedavi edilip ayağı alçıya alınan Hajouj, "Hastayı bırakıp çıkmak yok bizde. Çok zorlandım; ama ameliyatı tamamladım, şimdi hasta da ben de iyiyiz" dedi.

Başkent'te geçen 27 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında sağ bacağı kırılan kadın hasta, Ankara Şehir Hastanesi Kompleksi içinde yer alan Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaval kemiği kırılan hasta ameliyata alındı. Hastanın hazırlanması sırasında ameliyatına giren 3 doktordan Jihad Hajouj'un, ters bir hareket sonucu sağ ayak bileği burkuldu. Hajouj, bileği şişmesine ve acı çekmesine rağmen ameliyattan çıkmadı. Güçlükle ayakta duran Hajouj, 4 saat süren ameliyatı acı çekerek güçlükle tamamladı.

AMELİYATIN ARDINDAN ACİLE GİTTİ

İsmi açıklanmayan ve tedavisinden sonra taburcu edilen kadın hastanın ameliyatının ardından acil servise giden Hajouj'un, yapılan tetkiklerinde ayak bileğinde kırık saptandı. Tedavi uygulanan ve ayağı alçıya alınan Hajouj, 2 hafta evinde dinlendikten sonra tekrar hastanedeki işine döndü. Şu anda atel takılarak hastanede görevini sürdüren Hajouj, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2017 yılında mezun olduğunu ve ilk görev yerinin Ankara Şehir Hastanesi olduğunu söyledi.

'ÇOK ZORLANDIM; AMA AMELİYATI TERK ETMEDİM'

Hajouj, hastanın ameliyata hazırlanması sırasında ters bir hareket yapması sonucu bileğinin burkulduğunu anlatarak, "İlk başta önemsemedim. Saatler geçince ayağım şişti ve tek ayakla durmaya başladım. Ameliyathane çok sıcaktı. Çok zorlandım; ama ameliyathaneyi terk etmedim. Hastayı bırakıp çıkmak yok bizde, hasta anestezi altında ve zor durumda. Ameliyat masasında onu öyle bırakamazdım. Orada 2 doktor arkadaşım daha vardı. Onları da yalnız bırakamazdım, yardımcı olmam gerekiyordu. Bunlar geldi aklıma. 'Yumuşak doku zedelenmesidir, geçer' diye düşündüm. Çok zorlandım. Operasyonun bitmesi için saniyeleri sayıyordum. İçimden dua etmeye başladım 'bitsin' diye" dedi.

Ameliyat bittikten sonra hemen acil servise gittiğini anlatan Hajouj, "Ayakta duramıyordum. Doktor arkadaşlarım ayağımı kontrol etti ve kırık olduğunu söyledi. Ayağım alçıda, çok şükür şimdi daha iyiyim" diye konuştu. Hastanın durumunun da çok iyi olduğunu anlatan Hajouj "Hasta da ben de iyiyiz çok şükür. Mesleğimiz çok kutsal. Biz insanların canlarıyla uğraşıyoruz. Şehir Hastanesi yeni açıldı. Herkes bize geliyor. Bizden iyi hizmetler bekliyorlar. Kırık ayakla çalışıyoruz; ama sıkıntı değil, mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Doktorun hastane içnde yürümesi

- Hastalar ve personel ile konuşmas

- Detaylar

- Doktor ile röp.

Haber:Nursima ÖZONUR-Kamera: Kaa ULU/ANKARA, ()

