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Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı  

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı. Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda...

GÜNDEM 20.10.2019, 15:16
Doğubayazıt'ta askeri araca saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı  

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı.
Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, zırhlı araçla devriye görevi yaparken, karakol yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roketatarla yapılan saldırıda, 5 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye ambulanslar ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, helikopterle Erzurum'a sevk edildi. 
Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. 

Görüntü Dökümü
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-Iğdır Devlet Hastanesi önünden görüntü
-Hastane önünde bekleyen ambulans ve polis aracı
-Ambulansın hareket etmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR, ()
 

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