DOĞU PERİNÇEK: BİZİM İKİNCİ TURA KALACAĞIMIZ KESİN

* Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek,

"Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL ()

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Perpa İş Merkezi'nde buranın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

"ÜRETİCİLERİN TÜRKİYESİNİ KURACAĞIZ"

Doğu Perinçek, "Yerli üreticiyi destekleyeceğiz. Üreticiyi tekrar Türkiye'nin efendisi yapacağız. Tekrar çarşılarımızı Türkiye'nin efendisi yapacağız. Bu bir mecburiyet, seçenek değil. Çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın dönemi geliyor. Türkiye'yi sıcak para komisyoncuları yönetmeyecek, büyük bankalar, tefeciler yönetmeyecek. Üreticilerin Türkiyesini kuracağız" dedi.

Perinçek'e 'İkinci tura kalamazsanız oyunuzu Muharrem İnce'ye mi Erdoğan'a mı vereceksiniz?' sorusu soruldu. Doğu Perinçek, "Bizde bir değişim yok. Biz aynı yerde duruyoruz. Üreticiyi desteklemek ve Türkiye'nin güvenliğini korumak noktasında duruyoruz. Hiçbir değişiklik yok" şeklinde yanıt verdi.

MUHARREM İNCE'YE 'DEMİRTAŞ' ÇAĞRISI

Perinçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de seslendi. Doğu Perinçek, "Selahattin Demirtaş'ı, yani PKK'nın adamını cumhurbaşkanı yardımcısı yapan bir projenin içinde olmayı kimse bizden istemesin. Ben Muharrem İnce'ye şunu öneriyorum; derhal bu yanlışı bıraksın. Kamuoyu önüne çıksın, desin ki 'Biz Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayacağız. PKK'yı hükümete sokmayacağız'. Bizim ikinci tura kalacağımız kesin. Göreceksiniz Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Tekrar çağrıda bulunuyorum. Selahattin Demirtaş gibi PKK elemanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak gibi Türkiye için son derece tehlikeli bir sevdadan derhal vazgeçsin" dedi.

Görüntü dökümü

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- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşması

- Katılımcıların görüntüsü

- Genel ve detaylar



