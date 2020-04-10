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Doğu Karadeniz'de deprem! Vatandaş gece sokağa döküldü
Doğu Karadeniz bölgesinde deprem meydana geldi. Ordu ve Giresun çevresinde hissedilen depremin 5.1 km derinliğinde 4.2 şiddetinde merkezinin ise Ordu Avdullu olduğu kaydedildi.
GÜNDEM 10.04.2020, 00:34 10.04.2020, 00:59 Murat Aydın
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Doğu Karadeniz gece yarısı sallandı. Ordu'nun Avdullu bölgesinde meydana gelen 4.2 şidetindeki deprem yerin 5.1 km derinliğinde olduğu ölçümlere yansıdı. Kandilli Rasathanesi'nin ölçüm tablosuna gere gece saat 00.23 civarında meydana gelen depremin sarsıntısı Ordu ve Giresun illerinin önemli noktalarında hissedildi.
Koronavirüs nedeniyle ev hapsinde bulunan vatandaşların depremle birlikte kendini sokağa attığı görüldü. Ancak depremin şiddetinin düşük olması vatandaşların kısa sürede toparlanmasını sağladığı görüldü.
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