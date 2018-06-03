Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü
Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu
Üst düzey PKK'lı terörist teslim...

DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAYANLARA "OY YOK" EYLEMİ 

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- İSTANBUL Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları, İstanbul’da 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde “Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok" kampanyası başlattı. Beyoğlu...

DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAYANLARA "OY YOK" EYLEMİ 


 
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- İSTANBUL
Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları, İstanbul’da 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde “Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok" kampanyası başlattı.
Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde  saat 13:00 sularında toplanan grup, sık sık, “Hayvanlara adalet istiyoruz" sloganı attı. Çok sayıda STK’nın destek verdiği eylemde, hayvanları koruyacak yasa tasarılarının  hazırlanması için seçime girecek tüm partilere çağrı yapıldı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Şebnem Aslan, “7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır, Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamında, resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şeklide geçirilip, hayvana esarete, sömürüye, şiddete, sürgüne öldürmeye son verilsin ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan, sürgün ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdite maruz bırakan siyasi parti adaylarına oy yok diyoruz. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası sürecince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır" dedi.Basın açıklamasının ardından vatandaşlar, ellerindeki “Oyum doğa ve hayvanların yaşam haklarını koruyan adaylara" yazılı kağıtları temsili seçim sandığına atarak oy kullandı.

Görüntü Dökümü:
-Grubun toplanması
-Grubun slogan atması
-Basın açıklaması
-Temsili oy kullanılması
-Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325