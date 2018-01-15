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DİZİ ÇEKİMİNE GİDEN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,  1 AĞIR YARALI 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Sarıyer'de dizi çekimine giden kaymonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir dizinin çekildiği...

DİZİ ÇEKİMİNE GİDEN KAMYON DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,  1 AĞIR YARALI 

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL
Sarıyer'de dizi çekimine giden kaymonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde'deki kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir dizinin çekildiği alana jeneratör ve ışık taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kazada sürücü Kemal Bozdoğan (40 hayatını kaybetti. Yanındaki kişi ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılması sırasında trafik bir süre durdu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yerdeki ceset
-Dizi seti çalışanı ile röp.
-Detaylar


 

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